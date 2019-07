Rheinkirmes in Düsseldorf : Rheinbahn-Chef Klaus Klar ist der neue Gästekönig

Düsseldorf Am Dienstag der Kirmeswoche trifft sich die Stadtgesellschaft traditionell auf den Rheinwiesen zum Schießen auf den Gästevogel.

Solche Scherze steigerten die ohnehin gelöste Stimmung. Das Gästeschießen ist genau deswegen in der Stadtgesellschaft so beliebt. Man läuft über den Platz, tauscht sich aus, lacht miteinander. Und natürlich geht es um zentrale aktuelle Themen. So war Weihbischof Rolf Steinhäuser ein gefragter Gesprächspartner. Vom ehemaligen Düsseldorfer Stadtdechanten wollten viele wissen, wie es mit seinem beurlaubten Nachfolger Ulrich Hennes weitergeht. Mehrfach versicherte der Geistliche, dazu nichts sagen zu können. Steinhäuser wiederum sprach Marie-Agnes Strack-Zimmermann an. Ihn habe „mächtig beeindruckt“, mit viel Zuspruch sie auf dem FDP-Bundespartei bedacht worden sei, weil sie den Schritt zur Seite gemacht habe und die Vize-Position an der Parteispitze wegen des Europawahlkampfes Nicola Beer überlassen habe. So etwas sei selten.