Verkehr in Düsseldorf Bus fährt in gesperrten Bereich an Bonner Straße

Die am Montag in Kraft getretene Sperrung der Bonner Straße in Düsseldorf hat direkt ein kleineres Verkehrschaos ausgelöst. Wie die Rheinbahn gegenüber unserer Redaktion erklärte, war ein Bus in den gesperrten Bereich gefahren. Mehrere Leser hatten sich an unsere Redaktion gewandt und von „herumirrenden Autos und Bussen“ berichtet.