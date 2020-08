Düsseldorf muss Taktverdichtung stoppen : Rheinbahn bekommt keine Zulassung für neue Züge

Ein Fahrzeug des Typs HF6 bei der Anlieferung auf einen Betriebshof der Rheinbahn. Foto: Rheinbahn

Düsseldorf Riesenschlappe für die Düsseldorfer Rheinbahn: Die Technische Aufsichtsbehörde gibt die neuen Stadtbahnen vorerst nicht für Fahrgäste frei. Das Unternehmen muss die geplante Taktverdichtung auf der U75 stoppen.

Die Probleme mit den neuen Stadtbahnen für Düsseldorf eskalieren – und haben konkrete Auswirkungen für die Fahrgäste. Die Technische Aufsichtsbehörde wird die neuen Fahrzeuge vom Typ HF6 nicht für den Linienbetrieb zulassen. „Nach dem jetzigen Stand beabsichtigen wir, den Fahrgasteinsatz zu untersagen“, bestätigte die bei der Bezirksregierung ansässige Behörde auf Anfrage unserer Redaktion. Nur die Fahrschulfahrten in den drei schon ausgelieferten Wagen können weitergehen.

Die weiteren 56 Fahrzeuge aus der Baureihe des Herstellers Bombardier werden aber vorerst nicht zugelassen, wenn sie in Düsseldorf eintreffen. „Weitere Fahrzeuge werden wir bis zur Klärung des Sachverhalts nicht in Betrieb nehmen“, heißt es von der Behörde. Grund seien „Unregelmäßigkeiten in der Fertigung“, heißt es allgemein. Ein Dienstleister der Rheinbahn habe sie bei einer Prüfung bemerkt. Ein Gutachter sei eingeschaltet worden.

Damit bestätigt sich eine seit Monaten im Raum stehende Befürchtung. 194 Millionen Euro sollen in neue Hochflurstraßenbahnen investiert werden. Sie sollen die ältesten Züge vom Typ GT8SU ersetzen. Die Rheinbahn will die alten Züge aus den 1970er Jahren aber noch in Betrieb halten, so dass die neuen Fahrzeuge für eine Taktverdichtung eingesetzt werden können. Neben der U75 war das auch für die U79 angekündigt.

Seit Jahresanfang werden Fahrer auf zwei Bahnen geschult, aber wie von Rheinbahnern schon damals zu hören war, gab es Probleme: Die Türen sollen nicht ordentlich funktionieren. Auch mit der Kommunikationsanlage gebe es Schwierigkeiten. Fahrlehrer müssten teils via Handy mit der Leitstelle sprechen, weil die Funkverbindung nicht zustandekomme.

Das erste Mal war die neue Bahn vor zwei Jahren in die Schlagzeilen geraten, als ein Prototyp in Duisburg an einem Bahnsteig entlanggeschrammt war.