Verkehrsunternehmen in Düsseldorf Neue Rheinbahn-Vorständin startet mit Straßenbahn-Führerschein

Der Rheinbahn-Vorstand bekommt ein neues Gesicht. Am 1. Mai übernimmt Annette Grabbe die Funktion der kaufmännischen Vorständin von Susanne Momberg, die am 31. Mai vertragsgemäß in den Ruhestand wechseln wird. Am 1. April hatte Annette Grabbe ihren ersten Arbeitstag bei der Rheinbahn. Die 43-Jährige kommt von der Westenergie Netzservice GmbH zur Rheinbahn und erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag. Der Aufsichtsrat hatte der Bestellung im September einstimmig zugestimmt.