Abteilungsleiter zählt Krankentage: Rheinbahn-Abteilungsleiter zeigt Krankenstatistik in Power-Point-Präsentation

Rheinbahn-Abteilungsleiter zeigt Krankenstatistik in Power-Point-Präsentation

Der Vorgesetzte protokollierte die Fehlzeiten der Mitarbeiter. Damit wollte er offenbar gegen den hohen Krankenstand vorgehen.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Bei der Rheinbahn sorgt der Umgang mit sensiblen Mitarbeiter-Daten für Ärger. Ein Abteilungsleiter hat nach Informationen unserer Redaktion die Krankentage seiner Mitarbeiter protokolliert – und sie in einer Power-Point-Präsentation gezeigt. Außerdem waren die Daten in einem internen Netzwerk abrufbar. Der Vorgesetzte hatte mit der Aktion auf den hohen Krankenstand reagiert – und wollte offenbar den Druck auf die Mitarbeiter erhöhen, zur Arbeit zu erscheinen.

Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher bestätigt den Vorfall, der im Unternehmen für Unruhe sorgt und nach Beschwerden auch die Mitarbeitervertreter auf den Plan gerufen hat. „Das hätte so nicht passieren dürfen“, sagt der Sprecher. Dies habe auch der Mitarbeiter inzwischen eingesehen und bedaure den Vorfall. Zu dienstrechtlichen Konsequenzen wurde nichts bekannt.

Der hohe Krankenstand gehört zu den drängendsten Problemen in dem kommunalen Nahverkehrs-Unternehmen. Nicht nur in der Verwaltung, in der sich der nun bekannt gewordene Vorfall ereignet hat, sondern vor allem auch im Fahrdienst war die erhöhte Krankenquote zuletzt ein Thema. Die Rheinbahn musste wegen Fahrermangels vermehrt Linienfahrten von Bussen und Bahnen streichen.