Rheinbad in Düsseldorf : Stadt hält Räumung vom Freitag für nicht notwendig

Im Düsseldorfer Rheinbad sorgt jetzt auch ein Sicherheitsdienst für Ordnung. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Nach den beiden Räumungen des Rheinbads Ende Juni hat die Düsseldorfer Bädergesellschaft eine Videokamera installiert. Deren Bilder führen bei Stadtspitze und Polizei zum Schluss, dass die Räumung vom vergangenen Freitag nicht angemessen war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Uwe-Jens Ruhnau Von Uwe-Jens Ruhnau Autorendetails aufklappen Uwe-Jens Ruhnau (ujr) ist Leitender Regionalredakteur Düsseldorf und leitet die Lokalredaktion Düsseldorf. zum Autorenprofil

Eine überraschende Wendung hat die Diskussion um das Düsseldorfer Rheinbad genommen. Eigentlich sollte am Montagmittag verkündet werden, welche grundsätzlichen Maßnahmen ergriffen werden, um das Bad dauerhaft sicherer zu machen. Dazu gab es dann tatsächlich kaum Neues. Stattdessen nahm Oberbürgermeister Thomas Geisel seine Einschätzung zurück, dass es sich bei den Störern im Bad um eine Jugendbande handele. Und es stellte sich heraus, dass die Räumung des Bades am Freitagabend wohl nicht notwendig war. Die beiden Anzeigen wurden gegen Jugendliche mit deutschem Pass erstattet.

Umgesetzt werden nun gleichwohl die bereits am Samstag angekündigten Maßnahmen: Es besteht Ausweispflicht im Rheinbad – und zunächst nur dort, nicht in den anderen Düsseldorfer Bädern. Die Kontrolle wird durch Security-Kräfte, den Ordnungsdienst der Stadt und zeitweise auch von der Polizei abgesichert. Die Badegäste sollen wasser- und reißfeste Bändchen erhalten. So können Personen ermittelt werden, die über den Zaun ins Bad gelangt sind, vielleicht, weil sie ein Hausverbot haben. „Wir können das Bad nicht mit Stacheldraht einzäunen“, sagt Geisel.

Geisel schlug für die Ausweispflicht eine pragmatische Lösung vor. Es sollten die Daten von Gästen aufgenommen werden, die man noch nicht kenne, und von solchen, die mit den Störfällen vermutlich zu tun gehabt haben. Und: Wer das Bad betritt, stimme Videoaufnahmen des öffentlichen Bereiches zu. Dies werde, sagt Geisel, den Gästen ein Sicherheitsgefühl vermitteln und mögliche Störer abschrecken.

Das Rheinbad war Ende Juni zwei Mal geräumt worden und erneut am vergangenen Freitagabend. Nach den Vorfällen am letzten Juni-Wochenende war eine Videokamera im Bad installiert worden. Deren Bilder schaute sich die Stadtspitze mit dem Polizeipräsidenten am Montagvormittag im Rathaus an.

Die Abläufe stellen sich nun wie folgt dar: Gegen 17.45 Uhr okkupierte eine Gruppe von Jugendlichen die Breitrutsche. Es habe sich um eine Gruppe von rund 15 Jugendlichen gehandelt. Der Rädelsführer, der die Schichtleiterin übel beleidigte und bedrohte, wurde des Bades verwiesen und angezeigt. Er sei aus dem Bad geführt worden.

Offenbar, so der Eindruck, hätte man es dabei belassen können. Es wurde jedoch die Polizei herbeigerufen, die nach Rücksprache mit dem Bäderpersonal das Bad räumte. Dies sei nach Einschätzung der Runde nicht angemessen gewesen, sagte ein Teilnehmer des Sicherheitsgipfels. Erst nämlich, als sich die Räumung abzeichnete, hätte die Gruppe von 60 Jugendlichen noch für Tumult gesorgt.

Auch wenn es beim Eindruck der Mitarbeiter der Bädergesellschaft bleibt, es mit Jugendlichen zu tun haben, die mehrheitlich nordafrikanischer Herkunft sind, so sind beide Anzeigen gegen junge Männer mit deutschem Pass erstattet worden. Der zweite Mann hatte einen Polizisten beleidigt. Im Rathaus war auch von einer dritten Anzeige die Rede, die aber nicht näher belegt werden konnte.

Der Oberbürgermeister trat deutlich dem Eindruck entgegen, es gebe „marodierende Jugendbanden“, die das Rheinbad unsicher machten. Es habe ein paar unschöne Szenen am Sprungbecken gegeben, dennoch könnten sich Familien in dem Bad sicher fühlen. Das Wort Jugendbande hatte Geisel am Samstag selbst verwendet und nahm es jetzt zurück.