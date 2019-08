Nach dritter Räumung des Rheinbads : Gäste nehmen neue Sicherheitsmaßnahmen gut an

Gäste nehmen neue Sicherheitsmaßnahmen gut an

Düsseldorf Seit einer knappen Woche muss man im Rheinbad in Düsseldorf zum Beispiel seinen Ausweis an der Kasse zeigen - das gehört zu den neuen Sicherheitsmaßnahmen. Laut den Bäderbetrieben hat sich das bereits eingespielt.

Knapp eine Woche nach der Einführung von Ausweiskontrollen im Düsseldorfer Rheinbad hat sich die Maßnahme laut einer Sprecherin der Bäderbetriebe eingespielt. „Die Gäste sind aufgeschlossen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Auch die bereits seit mehr als einer Woche laufende Videoüberwachung sowie die Anwesenheit von Security-Kräften und das Verteilen von Armbändern an alle Badegäste hätten bisher keine größere Kritik hervorgerufen.

Auch an diesem Wochenende wird nach Angaben der Bäderbetriebe Security auf dem Gelände anwesend sein. Vor den Türen des Freibads seien auch Mitarbeiter des Ordnungsamts im Einsatz, so die Sprecherin. Für Sonntag werden bei angekündigten 27 Grad mehr Besucher erwartet als in den vergangenen Tagen.