Rheinalleetunnel in Düsseldorf : Suche nach Kriegsbomben bringt Tunnelsperrung und Umleitung

Foto: Christoph Schroeter 20 Bilder Der gesperrte Rheinalleetunnel in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf-Oberkassel liegen verdächtige Metallgegenstände tief in der Erde. Jetzt wird geprüft, ob es Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Der Rheinalleetunnel ist dafür zwei Wochen lang in eine Richtung gesperrt. Das befürchtete Verkehrschaos blieb zunächst aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine aufwendige Suche nach tief in der Erde vermuteten Kriegsbomben bringt den Verkehr im linksrheinischen Teil Düsseldorfs durcheinander. Betroffen ist unter anderem die vielbefahrene Brüsseler Straße.

Unter anderem wird von Donnerstag (18. Juni) bis voraussichtlich Montag (6. Juli) der Rheinalleetunnel, der zur Kniebrücke führt, in einer Richtung voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Falls tatsächlich Bomben gefunden werden, müssten für den Zeitraum der Entschärfung je nach Größe des Sprengkörpers zwischen 5000 und 10.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Foto: Bretz, Andreas (abr) 11 Bilder Sperrung Rheinalleetunnel in Düsseldorf - das müssen Sie wissen

Die vorbereitenden Arbeiten beginnen am Mittwochabend mit einer ersten Straßensperrung. Bis Samstag soll feststehen, ob die Metallkörper im Boden Sprengsätze oder harmlos sind. In der Nähe ist eine Klinik und der Sitz des Mobilfunkunternehmens Vodafone. Falls entschärft wird, soll das am Sonntag, 21. Juni, geschehen.

Die Verdachtspunkte befinden sich neben oder unter der Fahrbahn. Da die Metallkörper bis zu neun Meter tief liegen, muss die Straße aufgerissen werden. Um die Fahrbahn anschließend wieder herzustellen, werden zwei Wochen eingeplant. Die Feuerwehr hat unter der Nummer 0211 - 388 9889 ein Gefahrentelefon eingerichtet.

(csr/dpa)