Einzelhandel in Düsseldorf : Supermarkt ist jetzt auf dem neuesten Stand der Technik

Philipp Grofe hat seinen Rewe-Markt umgebaut. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Philipp Grofe hat mit großem Aufwand den Rewe-Markt an der Ronsdorfer Straße umgebaut. Auch in den Schutz vor Corona-Viren wurde investiert.

Von Tino Hermanns

Wie viele Arbeitsstunden abgeleistet wurden, vermag Philipp Grofe gar nicht zu sagen. „Es waren Tausende“, schätzt der selbstständige Kaufmann. „Wir hatten für mehrere Wochen Elektriker, Schreiner, Kälte- und Klimatechniker sowie viele weitere Gewerke vor Ort. Da kam einiges zusammen.“

Und es gab ja auch einiges zu tun, um den 1300 Quadratmeter großen Rewe-Markt an der Ronsdorfer Straße wieder auf Vordermann zu bringen. „Der Markt war zwölf Jahre alt“, so Grofe. „Die Technik war veraltet, die Einrichtung in die Jahre gekommen.“ Grofe hatte den Supermarkt zum 1. Januar 2021 als selbstständiger Kaufmann übernommen und viel Zeit und Geld in die Neugestaltung investiert. Dabei musste die Renovierung zweimal verschoben werden, denn es gab Lieferprobleme bei den Kühlgeräten.

Jetzt aber ist die Beleuchtung komplett auf modernen, energiesparenden LED-Betrieb umgestellt, die Kühlmöbel werden mit umweltfreundlichen Kühlmitteln betrieben und verbrauchen auch nicht mehr so viel Strom wie noch die Vorgängerversionen. Die Lüftungsanlage ist vollständig erneuert und mit Hepa-Filtern bestückt. „Gerade in der jetzigen Zeit ist eine gut funktionierende Lüftung extrem wichtig“, erklärt Grofe. So ist das Lüftungssystem so ausgeklügelt, das hinter der Service-Theke für Fleisch, Wurstwaren und Käse ein leichter Überdruck herrscht. „Selbst, wenn jemand vor der Theke niest, erreicht kein Virus den Bereich hinter der Theke. Das wird alles rausgeblasen“, erläutert Grofe. „Und durch die Hepa-Filter wird die Luft im Markt regelmäßig komplett gereinigt.“

Sowieso achtet der engagierte Kaufmann auf jegliche Art von Hygiene. So führte er mit einem befreundeten Arzt für seine 57 Mitarbeiter mehrere Impftermine durch. Die Booster-Impfung haben die Grofe-Angestellten ebenfalls bereits erhalten.

Inzwischen läuft im Markt an der Ronsdorfer Straße alles wieder seinen gewohnten Gang, aber bis dahin standen mehr als acht Wochen Arbeit an. „Die Planungen wurden in Anlehnung an das Rewe-Konzept auf den Standort optimiert, anschließend haben wir noch im laufenden Betrieb die ersten Arbeiten an der Technik durchgeführt“, legt Grofe dar. „Dann haben wir für vier Wochen den Laden dicht gemacht, alles entkernt und komplett neu aufgebaut.“