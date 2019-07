Unfall in Düsseldorf : Rettungswagen mit schwangerer Frau stößt mit Straßenbahn zusammen

Verletzte gab es bei dem Unfall nicht, auch die angehende Mutter und das ungeborene Kind blieben unversehrt. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden.

(arc) Am Samstag stieß ein Krankenwagen gegen 18.20 Uhr an der Witzel-/Ecke Moorenstraße aus noch ungeklärter Ursache mit einer Straßenbahn zusammen. Der Rettungswagen hatte laut Auskunft der Feuerwehr sowohl Blaulicht als auch Martinshorn eingeschaltet und fuhr von der Universitätsklinik kommend in Richtung Wersten. Im Fahrzeug befand sich eine schwangere Patientin, die in eine Spezialklinik nach Köln verlegt werden sollte. Bei dem Versuch, rechts auf die Witzelstraße abzubiegen, kam es zu dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn.