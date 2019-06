Hausgemachte Limos in Düsseldorf : Schlürf!

Düsseldorf Immer mehr Gastronomien in Düsseldorf bieten hausgemachte Limonaden an. Die sind lecker und bei der Hitze eine tolle Abkühlung.

In Vietnam hat Limonade eine besondere Tradition. Sie wird dort in der Regel aus Limetten zubereitet, was sie besonders erfrischend macht. Man kennt in Vietnam klassische Limonade aus Saft, Wasser und Zucker. Die Alternative ist aber auch sehr raffiniert: Für Chanh muối werden Limetten in Salz eingelegt. Damit beginnt ein Reifeprozess, den man auch von marokkanischen Salzzitronen kennt. Das Aromaspektrum wird deutlich breiter. Später werden Limettenstücke dann in einem Glas etwas zerstoßen und mit Wasser und Zucker zu Limonade aufgegossen. Probieren kann man das beispielsweise bei Vietnam Street Food in Bilk (Bilker Allee 164; 0,4 Liter kosten 4,50 Euro). Dort gibt es aber auch eine sehr leckere klassische Limettenlimonade. Bei To1980, einem neuen vietnamesischen Restaurant in der Graf-Adolf-Straße 70a, sind verschiedene hausgemachte Limos im Angebot: eine mit Litschi, eine mit Erdbeeren, Blaubeeren und Litschi sowie eine mit Apfel und Holunder. Hier kosten 0,4 Liter ab fünf Euro.