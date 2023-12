„Gault & Millau“-Ranking 2023 Die zehn günstigsten Top-Restaurants in Düsseldorf

Neben Michelin-Sternen sind „Gault & Millau“-Hauben die bekannteste Auszeichnung für Restaurants. In der vor Kurzem erschienenen deutschen Ausgabe 2023/2024 des Restaurantführers werden 31 Restaurants in Düsseldorf empfohlen. Die höchste Bewertung der Stadt bekommt das japanische Sterne-Restaurant Nagaya: drei rote Hauben. In der Kategorie „eine schwarze Haube“ finden sich zehn Restaurants, in denen es ausgezeichnetes Essen zu vergleichsweise günstigen Preisen gibt. Wir stellen die zehn Empfehlungen vor – sortiert nach dem Alphabet.