Griechenland hat mit dem Askitis einen festen Platz in Düsseltal, und das schon seit vielen Jahren. Das Askitis ist ein Familienbetrieb, was man deutlich spürt. Der Küchenchef serviert authentische Klassiker, unglaubliche Fischgerichte, und er schaut auch über Topf- oder Pfannenrand in andere mediterrane Gefilde. Was herauskommt, ist feine griechische Küche ohne Schnickschnack, im Askitis heißt das greekcuisine. Ein modernes Restaurant mit einem schönen hellen Wintergarten. Und einem Hinterhof, in dem der Biergarten von Weinranken beschattet wird. Im Keller steht ein beeindruckendes Sortiment an griechischen Weinen bereit.

Askitis, Herderstraße 73, Di-Sa 18 bis 24 (Küche bis 23 Uhr). So von 12 bis 23 Uhr (Küche durchgehend)