Im Seven Sundays an der Lorettostraße in Unterbilk können Frühstücksliebhaber ihre Lieblingsmahlzeit jeden Tag von morgens bis zum späten Nachmittag genießen. Das Angebot ist international. Es gibt Huevos Rancheros (Spiegeleier, Chorizo mit Cheddar, Bohnenmus, Avocadostampf und Jalapenos), ein Reuben-Sandwich (Pastrami, Sauerkraut, Käse und Bauernkrustenbrot) und ein Philly-Cheese-Steak-Sandwich (Steak, Paprika, Zwiebel auf Brioche und Pommes). Auch Veganes und Vegetarisches stehen auf der Karte wie das Shakshuka (ein Tomaten-Paprikasugo, dazu Feta und Brot) und die Bauernkruste mit Avocadostampf, Tomaten und Chili. Das Restaurant erinnert mit den gelben Fliesen an eine große Wohnküche mit Platz für rund 40 Gäste. Die große Theke hat eine Pancake-Station als Blickfang. Weitere 20 Sitzplätze gibt es draußen – im Winter mit Heizstrahlern und wärmenden Decken.

Lorettostraße 7, Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 9 bis 16 Uhr, Sa / So bis 18 Uhr, www.thesevensundays.de.