Drei Brüder aus Guadalajara starteten im Jahr 2010 die Erfolgsgeschichte namens „Casita Mexicana“, damals mit einem ersten Restaurant an der Bilker Allee. Mittlerweile gibt Filialen in der Altstadt, in Golzheim, Pempelfort und zwei in Köln. Und wie das bei authentisch mexikanischem Essen üblich ist, kann es auch schon mal scharf zugehen, in den Tacos, Burritos und Quesadillas. Zur Orientierung der Gäste hilft ein Flammensymbol auf der Karte, das besondere Schärfegrade anzeigt.

Casita Mexicana, Bilker Allee 128, geöffnet montags bis samstags von 12 bis 21 Uhr, sonntags von 13 bis 21 Uhr.