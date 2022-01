Restaurant-Tipps : Zehnmal richtig scharfes Essen in Düsseldorf

Düsseldorf Manchmal muss es einfach scharf sein. Wir haben zehn Restaurants in Düsseldorf herausgesucht, in denen man seine Gerichte mit ordentlich Feuer bestellen kann. Probieren auf eigene Gefahr!

Essen sollte gut gewürzt sein, manchmal darf es aber auch ruhig mal ordentlich scharf sein. Wir haben zehn Restaurants in Düsseldorf genau für dieses Anliegen herausgesucht. Es handelt sich dabei auffallend oft um asiatisches Essen, aber auch ein Mexikaner und ein sehr beliebtes deutsches Kantinenessen haben es auf die Liste geschafft. Und einmal handelt es sich sogar um ein Getränk, ausgeschenkt mitten in der Altstadt.

Scoville als Maßeinheit Für die Schärfe in Gewächsen wie Paprika und Chili ist der Stoff Capsaicin verantwortlich. Er verursacht das typische Brennen in Mund und Rachen und ist selbst noch in einer Verdünnung von 1 zu 100.000 spürbar. Capsaicin ist ein natürlich vorkommendes Alkaloid, das auf speziellen Rezeptoren den Schärfe- und Hitzereiz hervorruft. Es ist selbst farb- und geschmacklos - bis auf die Schärfe. Das Capsaicin sitzt in den Chilis hauptsächlich in den weißlichen Scheidewänden, nicht im roten Fruchtfleisch.