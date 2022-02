Bei der Aussicht auf den Rhein könnte das Essen eher nebensächlich sein. Ist es in der Restauration Hammer Blick an der Fährstraße in Hamm aber nicht. Aus dem Pizzaofen kommen äußerst leckere und gut belegte Pizzas, die übrigens auch außer Haus verkauft werden. Der Hammer Blick befindet sich in den Räumlichkeiten des Kajak-Clubs und bietet sommers wie winters ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Hervorzuheben ist die große Auswahl an Pizzas, die man sich übrigens auch gut teilen kann, wenn der Hunger nicht riesig ist. Besonders lohnt sich ein Besuch, wenn die Tage wieder wärmer werden und man sich im Außenbereich an Tischen oder auf Bänken niederlassen kann und der Sonne beim Untergehen und dem Vorbeigleiten der Schiffe zuschauen kann. Und dazu dann ein kaltes Bier und eine leckere Pizza. Passt!