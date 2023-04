Tipps Döner in Düsseldorf - das sind unsere Lieblingsläden

Schlemmerecke im B8-Center

Der Name klingt eigentlich eher nach Omas Erbsensuppe und Nieren-Gulasch. Tatsächlich aber gibt es in der Schlemmerecke extrem leckere Döner mit Kalb- oder Hähnchenfleisch, in vielen Variationen vom klassischen Sandwich über Kapsalongericht bis zum Ofenhit mit Käse. Frische und gute Zutaten, ein blitzsauberes Lokal und freundliche Mitarbeiter - so muss Fast Food sein. Apropos: Burger und Schnitzel stehen selbstverständlich auch auf der Karte.

B8-Center, Erkrather Straße 169