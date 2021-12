Top-10-Liste : Der beste Glühwein to go in Düsseldorf - unsere Tipps

Foto: dpa/Christoph Schmidt 12 Bilder Der beste Glühwein to go in Düsseldorf

Düsseldorf Für einen Glühwein auf einen der Weihnachtsmärkte in der Stadt fahren? Klar, kann man machen. Doch es gibt in den Düsseldorfer Stadtteilen zahlreiche „Glühwein to go“-Stände. Ein paar besonders gute davon finden Sie hier in unserer Top-10-Liste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Früher war ein Glühwein einfach ein warm gemachter, leicht aromatisierter Rotwein. Mittlerweile kochen viele ihre eigenen Süppchen, mit exotischen Gewürzen, Orangen, Winzerweinen und manchmal noch ein paar Geheimzutaten. Da lohnt es sich, mal hier und mal dort zu probieren. Ein paar besonders gute Glühweinbuden, meist außerhalb der Düsseldorfer Innenstadt, haben wir für unserer Top-Liste angetestet.

Ein paar Zahlen und Fakten zum Glühwein haben wir auch zusammengetragen:

Übrigens ist Glühwein bei vielen in der falschen Annahme beliebt, Alkohol wärme den Körper. Doch das Gegenteil ist der Fall: Zwar wirkt die Wärme des Heißgetränks zunächst wohltuend, denn Alkohol erweitert die Blutgefäße. Die erhöhte Wärmeabgabe setzt jedoch den natürlichen Wärmehaushalt außer Kraft, die Körpertemperatur sinkt - pro halbe Flasche Wein, also etwa 50 Gramm Alkohol, um einen halben Grad.

(csr)