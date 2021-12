An der Nordstraße kommt mit den vielen Weihnachtsbuden, die die Einkaufsmeile schmücken, zurzeit eine besonders besinnliche Stimmung auf. Doch wer einen besonderen Glühwein trinken will, kann das im Café Florian an der Hausnummer 56 tun und das ebenfalls in einem besonderen Ambiente: Denn der traditionsreiche Gastronomiebetrieb ist im Stil der Belle Epoque eingerichtet. Dort ist der Glühwein sogar Chefsache: Abed Mansour stellt ihn selber her und das mit einer besonderen Zutat: einem Schuss Rosenwasser, einer typischen Zutat in der Küche der Maghreb-Staaten und des Orients. Kosten für einen Glühwein: 4,50 Euro. Dazu kann man sich aus der opulenten Speisekarte was Leckeres dazubestellen oder ihn to go mitnehmen.