Restaurant in der Carlstadt: Das Hausmann’s in Düsseldorf schließt

Das Hausmann’s in Düsseldorf schließt

Restaurant in der Carlstadt

Düsseldorf 2015 wurde das Hausmann's in der Düsseldorfer Carlstadt eröffnet, mit Tim Mälzer als Zugpferd. Genutzt hat es nichts, das Restaurant schließt Ende Januar.

Nach knapp vier Jahren schließt das Hausmann’s in der Hafenstraße seine Türen. Die Betreiber Tim Mälzer und Patrick Rüther sehen laut einer Mitteilung keine weitere Perspektive für das Restaurant, das ihrer Auskunft nach „nicht an einem einzigen Tag Geld verdient hat.“

„Wir haben seit der Eröffnung sehr viel Liebe, Mühe und finanzielle Mittel in den Standort gesteckt und müssen nun leider erkennen, dass wir gescheitert sind“, sagt Rüther. Manchmal sei ein Ende mit Schrecken besser als Schrecken ohne Ende.

Das Hausmann’s war im Juni 2015 im Herzen der Landeshauptstadt gestartet: Wie schon am Flughafen Frankfurt wollte das Gastronomen-Duo aus Hamburg mit bodenständiger Heimatküche und Craft Beer überzeugen. Die Umsätze seien in Ordnung gewesen, sagte Mälzer, man habe es schlicht nicht geschafft, die Kostenstrukturen so aufzustellen, dass ein profitabler Betrieb möglich gewesen wäre.