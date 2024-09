Neues Restaurant in Düsseldorf Tacos und Burritos für die Nordstraße

Mexikanisches Essen gehört in den USA und Südamerika zu den Top 3 im Fast-Food-Bereich, so weit ist Deutschland noch lange nicht, „aber es ist an der Zeit“, sagt Niclas Janus, der wie auch Quency De Leon Roa in den ersten Monaten viel selbst vor Ort sein will, um zu sehen, wie das Tacocraze bei den Menschen in Pempelfort so ankommt, „auch wenn für mich natürlich zusätzlich viel Bürokram anfällt“.