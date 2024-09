Zehn Tipps Wo man in Düsseldorf am besten Sushi isst

Maruyasu Seit 1983 erfreut Maruyasu Düsseldorfer mit japanischen Spezialitäten und dies gleich an mehreren Standorten in Düsseldorf. Maruyasu ermöglicht es, die japanische Küche authentisch und dennoch preiswert zu genießen. Der Gründer Akio Ando sei damals der Erste in Deutschland gewesen, der Sushi auch zum Mitnehmen anbot.