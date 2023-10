Fotos So schmeckt’s bei EL&N

Instagrammable - so sollen sie sein, die Speisen und Getränke bei EL&N in der Schadowstraße in Düsseldorf. Doch schmeckt das fotogene Angebot auch? Wir haben den Test gemacht.

Auf der Karte stehen unter anderem Mocktails - Cocktails ohne Alkohol. So wie der Nutella Martini (6,50 Euro) – im Grunde einem Café mocha mit Nutella, serviert in einem Kelchglas mit kurzem Strohhalm. Kulinarisch nicht sinn-, aber immerhin humorvoll.