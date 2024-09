„Bloß kein Schicki-Micki“ Caspars in Düsseldorf vereint Gastronomie und Kunst

Den künstlerischen Anfang macht dabei am 31. August Yakov Weisskopf Tolstoy, Student an der Düsseldorfer Kunstakademie und Absolvent der Jerusalemer Musrara School of Art. Ihm – wie allen anderen zukünftigen Künstlern vor Ort – können Besucher über die Schulter gucken und in einen gemeinsamen Austausch gelangen. Die Ausstellungen dauern jeweils einen Monat. Doch nicht nur das: Ein Teil der bereits im Restaurant ausgestellten Kunst stammt vom Chefkoch persönlich, der ansonsten auch noch mit an der neuen Speisekarte gearbeitet hat.