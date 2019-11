Bundesweites Ranking : Top 10 der Restaurants für jeden Tag - Düsseldorf auf Platz 1

Düsseldorf Fastfood möchte man nicht jeden Tag essen, ein Edel-Restaurant muss es aber auch nicht so häufig sein. Bleibt die goldene Mitte, das „Restaurant für jeden Tag“. Eine Reisewebseite hat in dieser Kategorie die Top 10 gekürt - ein Düsseldorfer Restaurant belegt Platz 1.

Angeführt wird die deutsche Top 10 in der Kategorie „Restaurants für jeden Tag“ in diesem Jahr von zwei italienischen Restaurants in Düsseldorf und Berlin.

Außerdem werde, so heißt es in der Mitteilung, in Garmisch-Partenkirchen und München gerne deftig gespeist, wohingegen in Hamburg der stadteigene Fischmarkt die Speisekarte bestimme.