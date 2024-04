Restaurant-Neustart in Düsseldorf So schmeckt das Menü im neuen Setzkasten

Die Kirsche blüht, hier im Untergeschoss eines Supermarkts an der Berliner Allee. Das Restaurant Setzkasten im Zurheide will sich neu erfinden, nach unruhigen Jahren. Und der noch recht junge Chefkoch Egor Hopp legt in die Waagschale, was er hat: seine Vergangenheit, seine Gegenwart, seine Zukunft.