Stappen

Küchenchef David Büchner bekommt die Gänse vom Gänsepeter aus Rommerskirchen. Brust und Keule (36 Euro) nach klassischer Art serviert er seinen Gästen. 160 Euro kostet die Gans zum Mitnehmen, sie reicht für sechs Personen. Natürlich nur auf Vorbestellung. Vorbestellt werden muss die ganze Gans, die im Stappen am Tisch serviert wird. Der Preis richtet sich nach Gewicht. Die ersten Gänse gibt es an dem 5. November, vor dem Martinszug in Oberkassel am 7. November. Am Martinswochende ist das Stappen schon so gut wie ausgebucht.

Stappen Luegallee 50, Telefon 93077600, www.gasthaus-stappen.de/duesseldorf/