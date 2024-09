Gastronomie in Düsseldorf Fave erfindet den Burger neu – mit asiatischem Einfluss

Von außen ist dieses Restaurant eher etwas unscheinbar, wirkt klein, da kann doch nicht viel hinterstecken, irrt der ahnungslose Passant, der eines Besseren belehrt wird, wenn er das Fave an der Morper Straße in Gerresheim betritt: Edles Ambiente, kunstvoll arrangiertes Licht und mitten in den paar Quadratmetern wächst scheinbar ein Kirschblütenbaum.