Strafe für unzuverlässige Gäste Dieses Düsseldorfer Restaurant führt eine „No-Show-Gebühr“ ein

Bourgueil und ihr Mann sehen den Trend, dass vor allem Geschäftsleute in mehreren Restaurants gleichzeitig Tische bestellen, um sich je nach Appetit erst am Tag der Reservierung zu entscheiden. In drei Wochen lockt die Messe Prowein viele internationale Gäste nach Düsseldorf, da befürchtete die Gastronomin das gleiche Prinzip. „Mit unserem neuen System fühle ich mich einfach sicherer.“