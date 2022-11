Restaurant 1876 in Düsseldorf : Daniel Dal-Ben erfindet sich gerne neu

Daniel Dal-Ben experimentiert gern – in seiner Küche ebenso wie beim Interieur des Gastraums. Foto: Lyan van Furth

Düsseldorf In seinem kleinen Lokal 1876 an der Grunerstraße in Düsseldorf-Düsseltal arbeitet Sternekoch Daniel Dal-Ben seit nunmehr 20 Jahren. Woher das Restaurant seinen Namen hat – und was sich Dal-Ben zum runden Geburtstag am meisten wünscht.