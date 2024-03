Gastronomie in Düsseldorf Brunch und Menüs - das bieten die Restaurants zu Ostern

Düsseldorf · Gemeinsam an den Osterfeiertagen mit Freunden oder der Familie zu schlemmen, hat in Düsseldorf Tradition. In welchen Restaurants das gut möglich ist, steht in unserer Auswahl.

28.03.2024 , 15:18 Uhr

Michael, Inhaber und Koch des Bylinys, wird Ostern seinen Gästen einen Brunch anbieten. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen

Von Linus Winter