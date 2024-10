Bayerisches in der Landeshauptstadt O‘zapft is - in Düsseldorf zünftig das Oktoberfest feiern

Eine Oktoberfestkarte gibt es bei den 12 Aposteln an der Bilker Allee 87 in Unterbilk schon seit rund 20 Jahren, sagt Chef Peter Wolf. Der Mann steht immer noch selbst als Koch in der Küche, und so erklärt er es sich auch, dass die Preise im Traditionslokal weiter recht moderat sind. Die 20-Euro-Marke überschreitet nur ein Gericht auf der Spezialkarte: Die geschmorte Ochsenbacke in Altbiersauce mit Kartoffelstampf und Sauerkraut (21 Euro). Wolfs Favorit ist „Braumeisters Liebling“, ausgelöstes Haxen-Fleisch (ohne Schwarte und Knochen) in Altbiersauce mit Bratkartoffeln und Speckbohnen (17,90). Die selbstgemachten Leberknödel mit Sauerkraut, Kartoffelstampf und Specksoße liegen bei 13,50 Euro. Insgesamt finden sich zehn Gerichte auf der Karte, auch Rostbratwürstchen, Kasseler oder Fleischkäse, zudem gibt es Allgäuer Büble Festbier vom Fass, den halben Liter für fünf Euro. Die Karte gilt noch zwei Wochen lang, wer abends kommen will, sollte möglichst eine Woche vorher reservieren, empfiehlt Wolf. Montags ist geschlossen, geöffnet ist dienstags bis samstags von 11 bis 24, sonn- und feiertags von 11 bis 21 Uhr.