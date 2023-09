Große Party in Düsseldorfs Altstadt Livekonzert mit Soul und Funk in der Kult-Kneipe Ohme Jupp

Einige Locations in Düsseldorf gehen diesen Weg schon erfolgreich, nun kündigt der Chef der Kneipe Ohme Jupp an der Ratinger Straße in der Altstadt, Zeljko Marijancevic, dieses Livekonzert an: Am 2. Oktober (Montag) wird dort Clap on 2 auftreten. Die Coverband aus Düsseldorf ist bekannt für ihre Interpretationen von Soul- und Funk-Hits und für groovige Rhythmen.