Neues „Feinschmecker“-Ranking Die besten Restaurants in Düsseldorf

Maximal fünf Punkte können in dem von anonymen Testern erstellten Ranking erreicht werden. Insgesamt haben das nur zwölf Restaurant in Deutschland geschafft, lediglich eins davon ist in NRW, das Vendôme in Bergisch Gladbach. Das beste Restaurant in Düsseldorf bekam dreieinhalb Punkte, das 1876 Daniel Dal-Ben in Düsseltal.