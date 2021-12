Gastronomie in Düsseldorf : Ein neuer Ort für Kaffeeliebhaber

Friedrichstadt Mit dem Café Stoak gibt es seit Anfang August in Düsseldorf-Friedrichstadt eine neue Anlaufstelle für alle, die gern guten Kaffee trinken. Die Besitzer bringen eine entsprechende Expertise mit.

Das nur 40 Quadratmeter große Ladenlokal an der Adersstraße, in dem seit 1982 bis vor knapp zwei Jahren der bekannte Ticketshop Kautz beheimatet war, haben Brede und Letaief in ihrer Freizeit monatelang komplett kernsaniert. Entstanden ist ein hübsches, helles Café mit zwölf bis 14 Sitzplätzen an kleinen Holztischen im Innenraum oder auf Barstühlen mit Blick nach draußen und bei schönem Wetter weiteren zwölf Plätzen auf der Terrasse.