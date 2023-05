Das Fast-Food-Fans müssen sich gedulden Den Döner von Tastyy gibt es frühestens ab Sommer

„Aufgrund von Lieferengpässen bei Baumaterialien mussten wir leider das für Januar geplante Opening des ersten Tastyy-Restaurants in Gelsenkirchen um zweieinhalb Monate verschieben“, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage. „Dadurch verzögern sich auch die nächsten Eröffnungen in Köln und Düsseldorf, da wir aktuell Learnings aus der Ersteröffnung ziehen, um die Prozesse für die künftigen Filialen bestmöglich zu optimieren.“ Voraussichtlich im Sommer werde Tastyy in der Altstadt dann eröffnet – vor der Landeshauptstadt geht eine Filiale in Köln an den Start.