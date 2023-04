Wieder mehr Live-Musik in Düsseldorf Volles Haus beim ersten Jazz-Abend im Frank's Club

Auf Jazz setzt das Team auch an anderen Stellen: An den Mittwochen, an denen der Club nicht öffnet, findet eine Jazz Night im Foyer des AQ statt – dort, wo sich die Bar befindet und der Weg weiter führt zum Hotel The Wellem. Auch bei der Jazz-Rally spielen Epper und ihr Team eine Rolle: Am 27. Mai tritt Koob im AQ auf – in ihrem Heimatland Belarus gilt die Sängerin als „Soul Princess“. Wenige Tage zuvor, am 20. Mai, findet zum vierten Mal der sogenannte Saxofon-Flashmob statt. Über 30 Musiker wollen im AQ-Foyer und in der Altstadt spielen und so auf die Jazz-Rallye an Pfingsten einstimmen.