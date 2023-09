Neuer Imbiss für auf Düsseldorfs Partymeile Podolskis Döner eröffnet in wenigen Tagen in der Altstadt

Die Döner-Bude von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski in der Altstadt wird am Samstag eröffnet. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens „Mangal x Lukas Podolski“ auf Nachfrage unserer Redaktion. Aktuell sind die letzten Arbeiten an der Bolkerstraße noch in vollem Gange.