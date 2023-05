Anwohnerprotest in Düsseldorf Nachbarn haben Bedenken gegen neue Weinbar in Oberkassel

Es ging um viele Sorgen, Ängste und unterschiedliche Interessen in Oberkassel: Am Sonntagmittag hat sich der Gastronom Walid El Sheikh an der Sonderburgstraße den Fragen von rund 50 Anwohnern gestellt. Kostenpflichtiger Inhalt Seine Ankündigung, an dieser Straße in einem ehemaligen Friseursalon eine Weinbar eröffnen zu wollen, stößt auf wenig Begeisterung in diesem Stadtteil und ruft besonders die Menschen, die in ihrer unmittelbarer Nähe leben, auf den Plan. El Sheikh beantwortete eine Stunde lang ausführlich alle Fragen, bei der Verabschiedung war jedoch zu vernehmen, dass nach wie vor die Skepsis bei den meisten Teilnehmern dieser Frage-Antwort-Runde überwiegt.