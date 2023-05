Genehmigung in greifbarer Nähe Die Eröffnung der Rheinbude rückt näher

Der Hotelier und Gastronom Hans-Günther Oepen fiebert dem 2. Juni entgegen. An diesem Tag kommt die Bezirksvertretung 9 zusammen, um dann vermutlich endgültig über die Umsetzung der Rheinbude mit der Adresse Am Auslager 1 in Urdenbach zu entscheiden. „Alles, was das Bauamt gewünscht hat, haben wir erfüllt“, sagt Oepen unserer Redaktion. „Daher bin ich frohen Mutes und würde mich wirklich freuen, wenn es bald in die nächste Runde gehen kann.“ Er räumt aber auch ein: „Natürlich kann es noch Auflagen geben, die ich oder die Architektin bislang nicht kennen.“