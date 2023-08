Kommen & Gehen Birdie & Co. gibt es nun im Kiosk am Südende der Kö

Vor sieben Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Laura Müller. Inspiriert von vielen Reisen wagte die Lehrerin mit ihrem Lebensgefährten Issa Rahbari den Sprung in die Gastronomie. Jetzt hat das Duo das vierte Birdie & Co. in Düsseldorfer eröffnet – an der schicken Kö, wo die Kunden nicht nur nach gesundem Soulfood wie Bagels und Energyballs fragen, sondern auch schon mal nach dem genauen Weg zu einem der Beauty-Docs an der Prachtmeile. „Auch hier lautet unser Credo: Wir wollen menschlich und freundlich und aufgeschlossen sein“, erzählt Laura Müller fröhlich bei einem Besuch unserer Redaktion am Mittwoch.