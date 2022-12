An der Königsallee in Düsseldorf Neue Bar „The Golden“ eröffnet im Hotel „Kö59“

„Mit unserem Konzept wollen wir die beliebteste Bar in Düsseldorf werden“, so Daniela Fette. Die gewählten Zutaten sind denn auch vom Feinsten: Strahlendes Gold an den Wänden, der langgezogene Tresen vor der mit Spirituosen bestückten Spiegelwand, edles Mobiliar wie schmeichelnder Samt und kerniges Leder, perlender Champagner, Speisen wie Königs-Burger, The Golden Sandwich oder Truffle & Cheese sowie exklusiv von Bar Managerin Melissa Zikos (27) kreierte Signature-Cocktails mit Namen wie „The Hunter“ und der aromatisch-süße „Dear August“. Neu ist auch eine eigens für „The Golden“ kuratierte Whiskey- und Rum-Karte.