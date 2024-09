Gastronomie in Düsseldorf Viva Argentina – neues Empanada-Geschäft eröffnet

Wie aktuell so vieles nahm diese Geschichte in der Pandemie ihren Anfang: Finn Linzenich hielt sich gerade in Buenos Aires auf, als plötzlich Corona die Welt in Atem hielt und er zurück nach Düsseldorf flüchtete. Zu Hause angekommen, fragten ihn Freunde, was er denn dort hauptsächlich gegessen habe. Die Antwort fiel eindeutig aus: Empanadas. Doch in Düsseldorf gab es so etwas in dieser Form bisher nicht – zumindest nicht handgemacht und erst recht nicht nach argentinischer Art. „Es gibt einen Laden an der Ulmenstraße, aber die Empanadas sind kolumbianisch, das ist etwas komplett anderes“, erzählt der 26-Jährige.