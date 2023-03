Gastronomie in Düsseldorf Hier gibt es Mittagessen unter zehn Euro

Düsseldorf · Wer in der Düsseldorfer Innenstadt arbeitet und mittags warm essen will, muss mittlerweile meist zweistellig zahlen. Wir haben Orte zwischen Graf-Adolf-Platz, Kö, Carlsplatz und Altstadt gefunden, an denen der Mittagstisch noch preiswert ist.

10.03.2023, 11:00 Uhr

Im „Ohme Jupp“ in der Altstadt – hier Birgit Mayer mit einer Quiche an Salat – gibt es verschiedene Gerichte für weniger als zehn Euro, darunter vegetarische. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Franziska Bühl und Maximilian Nowroth

Wo findet man unter der Woche zwischen 12 und 15 Uhr warmes Essen für kleines Geld? Und zwar in der Innenstadt, am Tisch und mit echtem Besteck? Da unsere Lokalredaktion in den Schadow-Arkaden sitzt, beruht unsere Auswahl auf eigener Leib-und-Magen-Recherche. Guten Appetit!