Pop-up am Düsseldorfer Carlsplatz Wie schmecken die Kölner 4,50-Euro-Cookies?

Weiße Schokolade und Macadamia-Nuss, Zimt und Frischkäse-Frosting, Matcha-Creme oder Schokolade und Erdnussbutter – wer bei Cookies nur an mürbes Kleingebäck mit Schokoladenstückchen denkt, wird sich bei Melt am Carlsplatz erst mal kurz setzen müssen. Wie sich das heutzutage gehört, präsentiert das Kölner Start-up bei seinem Gastspiel in Düsseldorf reichlich Variationen auf ein Thema - eine opulenter als die nächste. Jede eignet sich gut, um bei Instagram ein bisschen zu prahlen. Der Cookie als Statussymbol.