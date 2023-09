„Meat Atelier“ in Düsseldorf So hat Zurheide seine Steak-Schmiede umgebaut

Live-Podcast

Gute Qualität, kurze Wege, Tierwohl. Das wünschen wir uns für unseren Fleischkonsum. Doch die Zahl der inhabergeführten Metzgereien nimmt immer weiter ab.

Fachkräftemangel, steigende Preise, Nachwuchsprobleme. Das sind die Herausforderungen für das Fleischerhandwerk. Welche Zukunft haben inhabergeführte Metzgereien in Düsseldorf?

Diskutieren Sie mit - Bratwurst inklusive. Am Montag (18.09.2023) zeichnen wir unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel live am Stadtstrand auf. Seien Sie dabei! 18.30 Uhr am Tonhallenufer neben der Oberkasseler Brücke. Unser Gast, der Düsseldorfer Metzgermeister und Fleischsommelier Philipp Brosi, wirft den Grill an.