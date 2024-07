Loco Chicken in Düsseldorf Altstadt-Gastronomen betreiben neues Fastfood-Restaurant am Bolker Stern

Als der Düsseldorfer Gastronom Michael Naseband am Donnerstagmittag vor dem neuen Fastfood-Restaurant am Bolker Stern steht, kommt ein Bekannter vorbei, grüßt ihn und fragt: „Wie, du frittierst jetzt Hähnchen?“ Genau so ist es, und der 59-Jährige ist nicht die einzige Überraschung bei den Franchise-Partnern für das Berliner Konzept „Loco Chicken“. Sein Sohn Mike ist auch dabei – und Chef des Standorts wird Toni Link, der erst vor Kurzem das Brauhaus Alter Bahnhof in Oberkassel übernommen hat und Geschäftsführer in der Bar Naseband’s wurde.