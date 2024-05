Was Gastronomen dazu sagen Kiffen im Biergarten - ist das in Düsseldorf erlaubt?

Wie sieht es an den drei Stadtstränden am Rheinufer aus? „Bei uns ist der Konsum von Cannabis verboten“, sagt eine Mitarbeiterin. Das ergebe sich an zwei der Locations schon aufgrund der Lage: „Da sind am Mannesmannufer Gebäude der Landesregierung, wo es nicht erlaubt ist, und am Robert-Lehr-Ufer sind Kinderspielplätze in der Nähe.“ Erwische man Gäste beim Konsum, weise man sie auf das Verbot hin. „Wir wollen demnächst Schilder mit den Strandregeln aufhängen. Da wird dann auch auf das Cannabisverbot hingewiesen.“