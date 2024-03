Gastro-Event im Kö 59 Kult-Restaurant Roka zu Besuch in Düsseldorf

„Für mich ist es etwas besonderes, das erste Roka in Deutschland vorzustellen“, sagte Gründer Rainer Becker. Das Konzept basiere auf zeitgenössischer japanischer Küche, aber die Gerichte seien an den europäischen Geschmack angepasst, was die Würzung angeht – „also nicht mehr ganz traditionell japanisch.“ Und plant er auch ein dauerhaftes Lokal in Düsseldorf? Auf die Nachfrage unserer Redaktion antwortet der Gastronom zurückhaltend, aber nicht ablehnend: „Natürlich wäre es toll für mich, auch ein Restaurant in Deutschland zu haben“, sagt er: „Aber so etwas muss natürlich genau überlegt sein.“ So habe er die Beobachtung gemacht, dass es zu Beginn der Woche manchmal auch recht ruhig zugehe in Restaurants hierzulande: „Und unser Konzept ist sehr personalintensiv.“ Bei dem Pop-up gehe es aber durchaus darum, einmal zu testen, wie das „Roka“ ankommt beim Düsseldorfer Publikum: „Mal sehen, ob man uns hier mag und ob wir den Gästen gefallen.“ Danach könne man weitersehen.